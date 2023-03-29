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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская BYD в ближайшее время не собирается покорять рынок электромобилей США
И какие там будут приниматься законы, ей тоже всё равно.
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В прошлом году китайской компании BYD удалось продать 1,86 млн электромобилей и подзаряжаемых гибридов — больше, чем за четыре предыдущих года в совокупности, при этом почти половина из этого количества транспортных средств были аккумуляторными электромобилями без ДВС. Взяв курс на освоение рынка Европы, как отмечает Bloomberg со ссылкой на комментарии руководства BYD, китайский гигант пока не имеет планов по выходу на рынок США.

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Источник изображения: Bloomberg

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США являются третьим по величине рынком электромобилей, причём стремление властей активно субсидировать продажи электромобилей в ближайшие десять лет делает его достаточно перспективным. Основатель BYD Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu) на квартальной отчётной конференции заявил, что тогда как в Китае рынок вошёл в полномасштабную стадию расширения продаж транспортных средств с новыми типами силовых установок. Планов по выходу на рынок пассажирских машин США в ближайшее время у BYD нет, как пояснил основатель компании. Соответственно, не будет оказывать влияния на бизнес BYD и новый закон США, определяющий степень локализации выпускаемых в Северной Америке электромобилей и тяговых аккумуляторов.

#сша #электромобили #китайские производители #byd
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