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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Суд обязал GitHub выдать Twitter данные автора утечки исходного кода
Сделать это придётся к 3 апреля текущего года.
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На прошлой неделе, как известно, на страницах ресурса GitHub были опубликованы фрагменты исходного кода Twitter, что не понравилось администрации одноимённой социальной сети, даже с учётом данных Илоном Маском (Elon Musk) в феврале этого года обещаний превратить код платформы в открытый в самое ближайшее время. По информации Bloomberg, калифорнийский суд обязал GitHub раскрыть личность человека, скрывающегося за псевдонимом FreeSpeechEnthusiast, который был причастен к публикации исходного кода Twitter без ведома правообладателя.

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Источник изображения: Bloomberg

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Сделать это необходимо к 3 апреля текущего года. Twitter также проводит служебное расследование, чтобы установить всех причастных к этой утечке лиц. Компания также запросила данные тех пользователей GitHub, которые воспользовались возможностью скачать фрагменты исходного кода Twitter, пока те были в открытом доступе.

#илон маск #twitter #судебное разбирательство #github #социальная сеть #утечка данных #исходный код
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Часть исходного кода Twitter утекла через GitHub
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