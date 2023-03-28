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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Samsung Semiconductor представила 5G-модем для мобильных устройств, который может работать в сотовых сетях пятого поколения в диапазонах до 6 ГГц (Sub-6GHz) и миллиметровом (mmWave). Производитель утверждает, что Exynos Modem 5300 (так называется новинка) способен обеспечивать скорость загрузки до 10 Гбит/с и отправки до 3,87 Гбит/с.

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Аналитики убеждены, что Exynos Modem 5300 будет использоваться в SoC Google Tensor следующего поколения, который должен дебютировать в Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Новый 5G-модем от Samsung изготавливается Samsung Foundry с использованием 4 нм процесса EUV, что значительно лучше по сравнению с 7 нм техпроцессом Exynos Modem 5124. Это делает новинку более энергоэффективной, чем модели предыдущего поколения.

Пиковая скорость загрузки в 10 Гбит/с при сверхнизкой задержке обеспечивается благодаря поддержке технологий FR1, FR2 и EN-DC (E-UTRAN New Radio — Dual Connectivity). Он совместим со стандартом 3GPP 5G NR Release 16, цель которого — сделать сети 5G намного быстрее и эффективнее. В режиме LTE Exynos Modem 5300 поддерживает пиковую скорость загрузки до 3 Гбит/с и пиковую скорость передачи данных до 422 Мбит/с. Его можно подключить к чипсету смартфона через соединение PCIe.

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Новый модем можно оптимизировать для работы с разными чипсетами благодаря встроенному интерфейсу PCIe и поддержке новейшего стандарта 5G NR Release 16, разработанного консорциумом 3GPP. В сетях 4G он тоже может работать, также гарантируется поддержку более ранних поколений: LTE-FDD, LTE-TDD, HSPA, TD-SCDMA, WCDMA, CDMA и GSM/EDGE.