Каждая из групп сможет самостоятельно привлекать инвестиции на своё развитие.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Спад китайской экономики и повышенное внимание регуляторов к своему бизнесу, как отмечает CNBC, подтолкнули руководство Alibaba к важному решению: бизнес китайского гиганта будет раздроблен на шесть групп по направлению деятельности, каждая получит возможность независимо привлекать финансирование и выходить на фондовый рынок.

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Источник изображения: Getty Images

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Cloud Intelligence Group предсказуемо займётся облачными вычислениями и системами искусственного интеллекта. Taobao Tmall Commerce Group будет курировать торговый бизнес одноимённых интернет-площадок, преимущественно ориентированных на коммерческих клиентов. Local Services Group сосредоточится на локальном бизнесе в Китае типа услуг по доставке продуктов питания и картографического сервиса. Cainiao Smart Logistics будет заниматься доставкой промышленных товаров, реализуемых на интернет-площадках Alibaba. Популярную торговую площадку Aliexpress будет курировать Global Digital Commerce Group, а за потоковые развлечения и кинофильмы будет отвечать Digital Media and Entertainment Group.