Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Alibaba решила раздробить бизнес на шесть самостоятельных направлений
Каждая из групп сможет самостоятельно привлекать инвестиции на своё развитие.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Спад китайской экономики и повышенное внимание регуляторов к своему бизнесу, как отмечает CNBC, подтолкнули руководство Alibaba к важному решению: бизнес китайского гиганта будет раздроблен на шесть групп по направлению деятельности, каждая получит возможность независимо привлекать финансирование и выходить на фондовый рынок.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Cloud Intelligence Group предсказуемо займётся облачными вычислениями и системами искусственного интеллекта. Taobao Tmall Commerce Group будет курировать торговый бизнес одноимённых интернет-площадок, преимущественно ориентированных на коммерческих клиентов. Local Services Group сосредоточится на локальном бизнесе в Китае типа услуг по доставке продуктов питания и картографического сервиса. Cainiao Smart Logistics будет заниматься доставкой промышленных товаров, реализуемых на интернет-площадках Alibaba. Популярную торговую площадку Aliexpress будет курировать Global Digital Commerce Group, а за потоковые развлечения и кинофильмы будет отвечать Digital Media and Entertainment Group.

#aliexpress #alibaba #alibaba group #tmall #taobao
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Arm ограничивает китайских клиентов в использовании современных процессорных архитектур
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
35
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
11
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
32
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
42
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
25
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
127
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
4
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
15
Total Conflict: Resistance – переработанный Bannerlord с современной войной
+
Сравниваем Diablo lV с оригиналами игр жанра
4

Сейчас обсуждают

Eppius
13:49
Мало! Дайте 30км.
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Johan_888
13:49
Чему удивляться, президент Молдовы гражданка Румынии, может попытаться протолкнуть на законодательном уровне любую шляпу, пока не восстанет народ. Приднестровье не просто так откололось.
Экс-разведчик ЦРУ видит необходимость для Молдовы войти в Румынию, чтобы избежать поглощения Россией
Роман Ефимочкин
13:48
Это хорошо.
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Alex TOPMAN
13:44
К диванным спецвойскам добавили диванные специнституты. Мде... В кармане, значит, привезти... ага. Туристо-менталитето...
В рунете нашли способ превратить Австралию в необитаемый континент без применения оружия
vitosol
13:42
Хорошая новость, но на Окраине это по ТВ не покажут. Зачем волновать народ...
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
[IRanPast]
13:36
И это все прекрасно!
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Евпатий Коловрат
13:33
Подскажите как заменить на этой плате батарею 2032 и где она находиться?
Обзор и тестирование материнской платы MSI X299 Gaming Pro Carbon AC
Человек с гитарою
13:29
Жёлтые подсолнухи, речка серебристая. Тропкою заросшею, да дорогой старою Шёл к себе на родину человек с гитарою
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
Евгений Сом
13:28
АЭС приведет к радиоактивному загрязнению в отличие от водородной бомбы.
ВС РФ взломали третий рубеж обороны ВСУ западнее Кременной и ведут наступление в районе Ямполя
Евгений Сом
13:25
А что не так он сказал? посмотри на видос от взрывая ЦАРЬ БОМБЫ, которая в 3000 РАЗ!!! мощнее того что скинули на Хиросиму. И там радиация сразу после взрыва особой опасности даже не представляла. Теб...
ВС РФ взломали третий рубеж обороны ВСУ западнее Кременной и ведут наступление в районе Ямполя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем