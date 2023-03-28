В рамках оборонного законодательства, между прочим.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Издание South China Morning Post сообщает, что вчера президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) воспользовался профильным законом, имеющим отношение к обеспечению оборонных интересов страны, для выделения из её бюджета $50 млн на стимулирование развития производства печатных плат на территории США и Канады.

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Источник изображения: EPA-EFE

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В нынешнем состоянии, как поясняется в указе президента, промышленность США неспособна в нужные сроки покрывать потребности страны в печатных платах. Часть средств будет направлена на использование передовых методов упаковки электронных компонентов. Кто станет конечными бенефициарами профильных субсидий, не уточняется, но это должны быть компании, располагающие соответствующими производственными мощностями на территории Северной Америки.