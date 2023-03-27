По всей видимости, прогнозы о резком росте расходов южнокорейских производителей на закупку оборудования для производства полупроводниковых компонентов представители ассоциации SEMI делают не просто так, поскольку издание Business Korea отмечает заинтересованность зарубежных поставщиков профильного оборудования расширять своё присутствие в Южной Корее не только за счёт торговых представительств.
реклама
По крайней мере, американская компания Applied Materials собирается открыть исследовательский центр в Южной Корее, в непосредственной близости от предприятий Samsung Electronics и SK hynix, а также исследовательского центра ещё одной американской компании — Lam Research. По данным корейских СМИ, представители Applied Materials скоро посетят город Йонъин с деловым визитом.