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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производители оборудования для производства чипов расширяют присутствие в Южной Корее
Здесь открываются новые исследовательские центры.
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По всей видимости, прогнозы о резком росте расходов южнокорейских производителей на закупку оборудования для производства полупроводниковых компонентов представители ассоциации SEMI делают не просто так, поскольку издание Business Korea отмечает заинтересованность зарубежных поставщиков профильного оборудования расширять своё присутствие в Южной Корее не только за счёт торговых представительств.

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Источник изображения: Business Korea

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По крайней мере, американская компания Applied Materials собирается открыть исследовательский центр в Южной Корее, в непосредственной близости от предприятий Samsung Electronics и SK hynix, а также исследовательского центра ещё одной американской компании — Lam Research. По данным корейских СМИ, представители Applied Materials скоро посетят город Йонъин с деловым визитом.

#полупроводники #южная корея
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