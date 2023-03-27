По информации агентства Bloomberg, на прошлой неделе группе из примерно 100 руководителей Apple высшего ранга на специальном собрании был продемонстрирован прототип гарнитуры дополненной реальности, которая должна будет дебютировать в июне этого года. Впервые устройство было показано в таком широком кругу, хотя связанные с разработкой специалисты Apple, безусловно, видели его ранее.
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Самое важное, что устройство было продемонстрировано в действии на примере каких-то приложений. Это не умаляет тех трудностей, с которыми новому для Apple типу устройств придётся столкнуться при выходе на рынок, но данная демонстрация хотя бы доказывает, что новинка готовится к июньскому анонсу. Как считает источник, гарнитура Apple выйдет на рынок до конца года по цене $3000, и за первые 12 месяцев её присутствия на рынке компания рассчитывает реализовать миллион экземпляров.
В последующие пару лет Apple выпустит на рынок как более дешёвый вариант гарнитуры, так и более производительный. Оба должны появиться в продаже до конца 2025 года. Многое будет зависеть от приложений для нового типа устройств и поддержки со стороны разработчиков программного обеспечения.