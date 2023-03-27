Аудитория из сотни человек — это серьёзно.

По информации агентства Bloomberg, на прошлой неделе группе из примерно 100 руководителей Apple высшего ранга на специальном собрании был продемонстрирован прототип гарнитуры дополненной реальности, которая должна будет дебютировать в июне этого года. Впервые устройство было показано в таком широком кругу, хотя связанные с разработкой специалисты Apple, безусловно, видели его ранее.

реклама

Гарнитура Meta/Oculus. Источник изображения: Bloomberg

Самое важное, что устройство было продемонстрировано в действии на примере каких-то приложений. Это не умаляет тех трудностей, с которыми новому для Apple типу устройств придётся столкнуться при выходе на рынок, но данная демонстрация хотя бы доказывает, что новинка готовится к июньскому анонсу. Как считает источник, гарнитура Apple выйдет на рынок до конца года по цене $3000, и за первые 12 месяцев её присутствия на рынке компания рассчитывает реализовать миллион экземпляров.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В последующие пару лет Apple выпустит на рынок как более дешёвый вариант гарнитуры, так и более производительный. Оба должны появиться в продаже до конца 2025 года. Многое будет зависеть от приложений для нового типа устройств и поддержки со стороны разработчиков программного обеспечения.