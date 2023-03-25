Сотрудничество коридорного типа будет налажено между США и Канадой.

По информации Reuters, одним из итогов встречи президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) с премьер-министром Канады Джастином Трюдо (Justin Trudeau) стало подписание меморандума о взаимопонимании, который предоставит сторонам возможность формировать коридор поставок полупроводниковых компонентов на континенте, снижающий зависимость обеих стран от третьих.

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Источник изображения: IBM

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Канадское правительство даже готово расщедриться на $182 млн целевых субсидий. Возможно, какую-то часть этих средств получит и корпорация IBM, которая собирается на свои деньги развивать в канадской провинции Квебек упаковку и тестирование чипов. Соответствующие предприятия IBM в этой местности уже имеются, теперь американская компания намеревается заняться их расширением и модернизацией. Какую сумму готова потратить IBM в Канаде, не уточняется, но в прошлом году она заявила о намерениях инвестировать в развитие технологического кластера в штате Нью-Йорк не менее $20 млрд на протяжении последующих десяти лет.