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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
IBM примет участие в развитии канадской полупроводниковой промышленности
Сотрудничество коридорного типа будет налажено между США и Канадой.
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По информации Reuters, одним из итогов встречи президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) с премьер-министром Канады Джастином Трюдо (Justin Trudeau) стало подписание меморандума о взаимопонимании, который предоставит сторонам возможность формировать коридор поставок полупроводниковых компонентов на континенте, снижающий зависимость обеих стран от третьих.

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Источник изображения: IBM

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Канадское правительство даже готово расщедриться на $182 млн целевых субсидий. Возможно, какую-то часть этих средств получит и корпорация IBM, которая собирается на свои деньги развивать в канадской провинции Квебек упаковку и тестирование чипов. Соответствующие предприятия IBM в этой местности уже имеются, теперь американская компания намеревается заняться их расширением и модернизацией. Какую сумму готова потратить IBM в Канаде, не уточняется, но в прошлом году она заявила о намерениях инвестировать в развитие технологического кластера в штате Нью-Йорк не менее $20 млрд на протяжении последующих десяти лет.

#полупроводники #сша #ibm #субсидии #канада
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