Для лидера рынка это важный шаг.

Китайская компания CATL буквально покорила мир при помощи своих тяговых аккумуляторов типа LFP, сочетающих литий и фосфат железа, заняв 37% рынка, но по плотности хранения заряда они уступают конкурирующим решениям на базе никеля, кобальта и марганца, которые продвигают другие производители. Добиться определённого прогресса в увеличении ёмкости батарей CATL надеется за счёт организации массового производства аккумуляторов поколения M3P, которые используют усовершенствованный химический состав. По словам руководства CATL, на которые ссылается Reuters, серийное производство батарей поколения M3P компания начнёт в этом году.

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Источник изображения: CATL

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Технология компоновки элементов внутри батареи Qilin увеличит плотность хранения энергии на 13%, новые батареи типа M3P за счёт нового химического состава добавят ещё 10-20% ёмкости, и всё это позволит клиентам CATL создавать электромобили с запасом хода до 700 км по вполне разумным ценам. Остаётся только выяснить, насколько такие батареи будут устойчивы к отрицательным температурам, поскольку классические LFP свой заряд на морозе теряют очень быстро.