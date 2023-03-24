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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
LG решилась потратить $5,6 млрд на строительство в США предприятий по выпуску тяговых батарей
Желающие их покупать найдутся.
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Южнокорейская компания LG Energy Solution, как сообщает Reuters, летом прошлого года поставила на паузу проект строительства предприятий по выпуску тяговых аккумуляторов в штате Аризона, но на этой неделе заявила о готовности увеличить профильные затраты в четыре раза до $5,6 млрд. Тем более, что власти США готовы субсидировать соответствующие расходы для достаточно крупных проектов, поэтому LG Energy Solution и решилась масштабировать производство.

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Источник изображения: LG Energy Solution

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В указанном американским штате появятся два предприятия LG Energy Solution. Одно будет производить цилиндрические аккумуляторные ячейки для электромобилей, другое будет выпускать аккумуляторы пакетного типа, которые будут сочетать литий с фосфатом железа (LFP) в своём химическом составе, а потому будут дешевле, но предназначаться будут для систем стационарного хранения электроэнергии. Аккумуляторы с местного предприятия будут поставляться для нужд Tesla, General Motors и Lucid.

#сша #электромобили #аккумуляторы #lg energy solution
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