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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США ко следующей неделе определятся с требованиями к получателям субсидий на выпуск тяговых батарей
Они нужны будут местным производителям электромобилей.
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Энтузиазм американских автопроизводителей по поводу перспектив получения налоговых льгот и субсидий на строительство в США предприятий по выпуску электромобилей и тяговых батарей можно пояснить хотя бы высказываниями руководителя возрождённой марки Scout, для выпуска машин под которой Volkswagen собирается построить предприятие в Южной Каролине. Представитель марки сравнивает нынешнее время с «золотой лихорадкой» середины позапрошлого века, которая привлекла в отдельные районы США многих любителей быстрой наживы.

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Агентство Reuters сообщает, что чиновники США пообещали на следующей неделе обнародовать требования к соискателям, которые рассчитывают строить свои предприятия в США с привлечением налоговых льгот и прочих преференций. В первую очередь будут определены требования к предприятиям по производству тяговых батарей, и уже несколько месяцев спустя законодатели определятся с требованиями к проектам, подразумевающим развитие альтернативной энергетики в регионе.

Источник изображения: Reuters

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Власти США не стали вводить новые требования в декабре, чтобы позволить некоторым производителям, чья продукция не смогла бы им соответствовать, реализовать какое-то количество электромобилей в первые месяцы 2023 года на льготных условиях. По имеющимся данным, новые правила будут требовать от производителей тяговых батарей использовать до 40% материалов для их изготовления, добываемых или перерабатываемых на территории США или любой из стран, у которой с ними есть соглашение о свободной торговле. Другое условие подразумевает производство до половины компонентов тяговой батареи на территории Северной Америки. Поскольку основные объёмы производства литиевых аккумуляторов обеспечиваются компаниями из Китая, Южной Кореи и Японии, они могли бы претендовать на налоговые льготы в США только при наличии у них предприятий с высокой степенью локализации по сырью, но существующий уровень спроса на электромобили не позволит покрыть льготами все создаваемые производственные мощности из-за отсутствия достаточного количества локальных поставщиков компонентов.

#сша #аккумуляторы #субсидии #производство
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