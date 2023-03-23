Талые воды принесли не только распутицу, но и переносицу.

По данным израильских СМИ, объявленная в феврале прошлого года сделка Intel по покупке активов местного контрактного производителя чипов за $5,4 млрд может быть согласована до конца марта, но если этого не случится, то сроки сдвинутся на конец июня. Первоначально стороны планировали, что получить все необходимые разрешения удастся за 12 месяцев, но китайские антимонопольные органы пока не одобрили сделку.

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Источник изображения: Tower Semiconductor

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В какой-то мере о неуверенности руководства Intel в благополучном исходе сделки говорит и недавнее кадровое назначение Стюарта Панна (Stuart Pann) на пост главы контрактного подразделения. Панн является ветераном Intel, который проработал в компании около четырёх десятилетий, тогда как некоторые источники ожидали, что данный пост как раз ожидает назначения кого-то из представителей Tower Semiconductor после завершения сделки. Теперь, когда сроки согласования сместились, разумнее было бы рассчитывать на собственные кадры.