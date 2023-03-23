США защищают Тайвань не только ради доступа к производству чипов.

Издание Nikkei Asian Review поделилось высказываниями профессора Университета Тафтса Криса Миллера (Chris Miller) —автора книги «Война за чипы», который много времени уделяет анализу происходящего на рынке полупроводниковых компонентов. По его мнению, через пять лет самые продвинутые чипы будут выпускать США в содружестве с Тайванем, Японией и Южной Кореей. При этом профессор призывает не пренебрегать ролью Китая, который уже сейчас сосредоточил на своей территории значительную часть предприятий по производству менее продвинутых чипов.

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Источник изображения: CommonWealth Magazine

Как и в случае с солнечными панелями, выпуск которых силами китайских компаний активно субсидируется правительством, власти КНР смогут при необходимости повлиять на мировой рынок чипов, выпускаемых по зрелым литографическим нормам. Если их производство будет субсидироваться Китаем, то прочие страны с рынка могут быть просто выдавлены за счёт демпинга участников из КНР.

Крис Миллер не считает, что интерес США к покровительству Тайваня зависит только от рынка полупроводниковых компонентов. Взаимодействие двух государств, независимость одного из которых не признаёт Китай, началось ещё в 1949 году, когда полупроводниковые компоненты ещё не получили распространения в мире, и даже ещё не были изобретены.

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США для производителей чипов являются хорошей площадкой для размещения предприятий и в силу наличия развитой инфраструктуры, и по причине наличия ёмкого рынка сбыта. Одними только деньгами и субсидиями прочие государства не смогут привлечь крупных производителей чипов, как убеждён Миллер. Для успеха таких инициатив нужны квалифицированные кадры, техническая инфраструктура и развитый локальный рынок. Именно наличие спроса на чипы будет определять динамику развития полупроводниковой отрасли отдельных стран, как считает профессор. По его словам, глава Apple Тим Кук (Tim Cook) в этом смысле имеет гораздо больше влияния, чем Джозеф Байден (Joseph Biden).