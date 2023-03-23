О сделке будет объявлено в ближайшее время.

Агентство Bloomberg со ссылкой на японские СМИ сегодня сообщило, что совет директоров Toshiba на этой неделе всё же принял предложение инвестиционного консорциума во главе с Japan Industrial Partners о продаже активов корпорации за $15,3 млрд. Это меньше, чем руководство Toshiba рассчитывало выручить в прошлом году, но на 9,6% выше капитализации по состоянию на конец сегодняшней торговой сессии.

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Источник изображения: Toshiba

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Помимо указанного инвестиционного фонда, участие в приватизации примут участие около 20 японских компаний из различных секторов экономики. Скандалы и попытки реструктуризации преследовали Toshiba с 2015 года, в 2018 году она лишилась активов, связанных с производством микросхем памяти, а к октябрю прошлого года после неудачной попытки руководства разделить корпорацию на две части акционеры решили, что оптимальным покупателем активов Toshiba станет консорциум, возглавляемый JIP. Покупатели с тех пор не раз жаловались на проблемы с финансированием сделки, но теперь, похоже, осталось только назвать сроки её заключения.