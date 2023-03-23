Падение выручки от реализации компьютерной периферии и аксессуаров в постковидном мире, как отмечает Bloomberg, вынудило компанию Logitech пойти на оптимизацию бизнеса и сокращение 300 сотрудников. На фоне зарегистрированной по состоянию на март 2022 года численности персонала в 8200 человек это не такая большая потеря, но принятые руководством меры укладываются в общую тенденцию последних месяцев.
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Минувший фискальный квартал Logitech завершила снижением выручки на 22% до $1,3 млрд, прогноз на оставшуюся часть фискального года тоже пришлось ухудшить, а ещё в январе Logitech назначила на пост финансового директора Чарльза Бойнтона (Charles Boynton). Руководство объясняет снижение выручки сокращением спроса как в корпоративном, так и в потребительском секторе, а также общей слабостью макроэкономики. Как и многие производители на рынке ПК, компания вынуждена сокращать расходы, в том числе и за счёт уменьшения численности персонала.