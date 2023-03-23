В прошлом году она измерялась несколькими процентами.

Ресурс Barron’s попытался обобщить заявления генерального директора NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), которые тот успел сделать на этой неделе на двух мероприятиях, в которых принял участие — на технологической конференции GTC и встрече руководства компании с инвесторами и акционерами.

реклама

Источник изображения: Getty Images

По традиции, некоторые из высказываний основателя NVIDIA касались прекращения действия эмпирического правила, именуемого «законом Мура», согласно которому плотность размещения транзисторов на единице площади полупроводниковой микросхемы ранее удваивалась каждые полтора-два года. Глава NVIDIA это правило уже давно трактует по-своему, говоря об увеличении быстродействия полупроводниковых компонентов в десять раз каждые пять лет. Впрочем, и такие темпы развития отрасли Дженсен Хуан уже считает неактуальными.

В развитии систем искусственного интеллекта он усматривает несколько важных стадий. Во время первой разрабатываются компоненты, программные библиотеки и системы, необходимые для искусственного интеллекта. Во второй фазе достигаются прорывы в сфере восприятия информации такими системами — например, создаётся машинное зрение и реализуется распознавание голоса. Сейчас отрасль находится в третьей фазе, когда системы ИИ используются для логических выводов. На последней стадии программное обеспечение ИИ начнёт взаимодействовать с реальным миром — например, при создании и развитии средств промышленной автоматизации.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если в прошлом году доля выручки NVIDIA в сфере систем генеративного ИИ измерялась лишь единицами процентов, то в последующие 12 месяцев, по словам главы компании, она достигнет вполне весомой доли. Он добавил, что NVIDIA хотела бы предотвратить попадание таких технологий в плохие руки, но в этом отношении она не всесильна.