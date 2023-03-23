Ресурс Barron’s попытался обобщить заявления генерального директора NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), которые тот успел сделать на этой неделе на двух мероприятиях, в которых принял участие — на технологической конференции GTC и встрече руководства компании с инвесторами и акционерами.
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По традиции, некоторые из высказываний основателя NVIDIA касались прекращения действия эмпирического правила, именуемого «законом Мура», согласно которому плотность размещения транзисторов на единице площади полупроводниковой микросхемы ранее удваивалась каждые полтора-два года. Глава NVIDIA это правило уже давно трактует по-своему, говоря об увеличении быстродействия полупроводниковых компонентов в десять раз каждые пять лет. Впрочем, и такие темпы развития отрасли Дженсен Хуан уже считает неактуальными.
В развитии систем искусственного интеллекта он усматривает несколько важных стадий. Во время первой разрабатываются компоненты, программные библиотеки и системы, необходимые для искусственного интеллекта. Во второй фазе достигаются прорывы в сфере восприятия информации такими системами — например, создаётся машинное зрение и реализуется распознавание голоса. Сейчас отрасль находится в третьей фазе, когда системы ИИ используются для логических выводов. На последней стадии программное обеспечение ИИ начнёт взаимодействовать с реальным миром — например, при создании и развитии средств промышленной автоматизации.
Если в прошлом году доля выручки NVIDIA в сфере систем генеративного ИИ измерялась лишь единицами процентов, то в последующие 12 месяцев, по словам главы компании, она достигнет вполне весомой доли. Он добавил, что NVIDIA хотела бы предотвратить попадание таких технологий в плохие руки, но в этом отношении она не всесильна.