Инициированный успехом ChatGPT интерес инвесторов к технологиям генеративного искусственного интеллекта подогревает курс акций NVIDIA, и издание Barron’s обнаружило, что эту компанию от статуса пятой по величине капитализации в мире отделяют всего $8,5 млрд. По сути, сейчас капитализация NVIDIA достигает $664,6 млрд, и ближайший конкурент в лице финансового гиганта Berkshire известного миллиардера Уоррена Баффетта (Warren Buffett) оказывается впереди всего лишь на те самые $8,5 млрд, которые легко будут перекрыты NVIDIA в ближайшие дни, особенно с учётом негативной динамики капитализации этого конкурента.
реклама
С начала года курс акций NVIDIA вырос на 84 %, и недавняя технологическая конференция GTC была призвана укрепить уверенность инвесторов в наличии у бизнеса компании отличных перспектив, поэтому можно рассчитывать на достижение её капитализацией новых высот и попадание в пятёрку лидеров.