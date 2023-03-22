Но он никого не послушал.

Многим следящим за эволюцией систем активной помощи водителю, которые разрабатывает компания Tesla, известно о категорическом неприятии Илоном Маском (Elon Musk) идеи использования лидаров в составе электромобилей одноимённой марки. За два последних года компания отказалась ещё от двух дополнительных каналов получения информации об окружающих электромобиль предметах: радаров и ультразвуковых датчиков. С машин свежих партий выпуска они исчезли физически, а на старых электромобилях перестали использоваться новыми версиями программного обеспечения.

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Илон Маск подобные изменения объяснял необходимостью приближения транспортных средств к человеческим принципам управления машиной, опираясь только на визуальные каналы восприятия, в роли которых выступают бортовые камеры. Как сообщает Electrek, в процессе подобных реформ многие инженеры Tesla противились отказу от использования радаров, и пытались донести свою точку зрения до Илона Маска, но он был непреклонен.

Источник изображения: Tesla

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Впрочем, если оценивать ситуацию объективно, то не всё так категорично. Илон Маск недавно всё же признался, что в использовании радаров высокого разрешения смысл всё-таки есть, а из неофициальных источников известно, что в новый набор датчиков для системы помощи водителю четвёртого поколения такой радар будет включён. Вряд ли это было сделано без ведома Илона Маска, но владельцам машин этого года выпуска от этого легче не станет. Маск уже дал понять, что установить новый набор датчиков и бортовой компьютер на машины прежних поколений будет крайне сложно.