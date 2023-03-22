Агентство Bloomberg сообщило, что в ближайший вторник власти США должны определиться с экспортными ограничениями в адрес тех компаний, которые претендуют на получение государственных субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов на территории США. В частности, им будет на протяжении десяти лет существенно вкладываться в расширение своих производственных мощностей на территории Китая и их модернизацию.
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Точнее говоря, компании могут претендовать на модернизацию существующих производств в Китае, но для этого им нужно будет получить лицензию Министерства торговли США, а также отказаться от увеличения объёмов производства продукции. На строительство новых предприятий, использующих более продвинутую по сравнению с 28-нм технологию, нельзя будет тратить более $100 000. Расширять же имеющееся производство такого класса можно будет от силы на 5%. Если же речь идёт о менее продвинутых техпроцессах, старше 28 нм, то порог ограничений сдвигается до 10%. Новые предприятия с использованием зрелой литографии можно будет строить в Китае только при условии, что 85% их продукции будет экспортироваться за пределы страны.
Запрещается участие в совместной исследовательской деятельности с Китаем и Россией, помимо прочих «неблагонадёжных» для США стран. В эти же страны запрещается передавать на условиях лицензирования уже имеющиеся патенты и технологии. Тем, кто ослушается, придётся вернуть в полном объёме все субсидии, которые власти США предоставят на строительство предприятий по выпуску чипов на своей территории. По сути, сейчас под действие ограничений очевидным образом попадают TSMC и Samsung, которые собираются возвести в США новые предприятия с поддержкой от государства, в меньшей степени это касается Intel, которая память в Китае номинально больше не выпускает, а только тестирует и упаковывает в корпус электронные компоненты на местном предприятии. Нарушителю правил США также придётся вернуть налоговые вычеты, которые могут составлять до 25% сумм, потраченных на строительство предприятий в этой стране за год. После 60-дневного публичного обсуждения новые правила экспортного контроля могут принять форму законодательного акта и вступить в силу до конца текущего года.