Он просто замедлен относительно исходного H100.

Агентство Reuters привело очередной пример адаптации NVIDIA под требования американских экспортных ограничений с учётом своих коммерческих интересов в Китае. Осенью прошлого года компания после введения ограничений на производительность серверных компонентов, поставляемых в Китай, выпустила ускорители A800 с архитектурой Ampere, которые были получены из A100 путём ограничения производительности до допустимого уровня.

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Источник изображения: NVIDIA

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Теперь китайские клиенты получат возможность работать и с более новой архитектурой Hopper, поскольку на базе ускорителей H100 были созданы «антисанкционные» H800, неким образом ограниченные в производительности и соответствующие актуальным требованиям экспортного контроля США. О конкретных способах ограничения и разнице в характеристиках между H100 и H800 официальные представители NVIDIA пока говорить отказываются.