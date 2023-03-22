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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В семействе NVIDIA Hopper появился «антисанкционный» ускоритель H800 для Китая
Он просто замедлен относительно исходного H100.
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Агентство Reuters привело очередной пример адаптации NVIDIA под требования американских экспортных ограничений с учётом своих коммерческих интересов в Китае. Осенью прошлого года компания после введения ограничений на производительность серверных компонентов, поставляемых в Китай, выпустила ускорители A800 с архитектурой Ampere, которые были получены из A100 путём ограничения производительности до допустимого уровня.

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Источник изображения: NVIDIA

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Теперь китайские клиенты получат возможность работать и с более новой архитектурой Hopper, поскольку на базе ускорителей H100 были созданы «антисанкционные» H800, неким образом ограниченные в производительности и соответствующие актуальным требованиям экспортного контроля США. О конкретных способах ограничения и разнице в характеристиках между H100 и H800 официальные представители NVIDIA пока говорить отказываются.

#nvidia #китай #санкции #ampere #hopper #h100 #h800
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