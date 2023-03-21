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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти индийского штата Карнатака одобрили строительство предприятия Foxconn
Оно будет заниматься выпуском беспроводных наушников по заказу Apple.
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Агентство Reuters сегодня сообщило, что власти штата Карнатака, расположенного на юге Индии, одобрили проект строительства на этой территории предприятия Foxconn, специализирующегося на контрактном производстве беспроводных наушников Apple AirPods. Появление в регионе этого предприятия позволит создать 50 000 рабочих мест.

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Источник изображения: Reuters

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Представители Foxconn данную информацию пока никак не прокомментировали. О намерениях тайваньской компании наладить выпуск AirPods в Индии стало известно на прошлой неделе из неофициальных источников. Перенос части предприятий в Индию из Китая соответствует интересам Foxconn как с точки диверсификации рисков по географическому признаку, так и с учётом усложняющейся геополитической обстановки, которую формирует противостояние США и Китая.

#apple #китай #foxconn #индия #airpods
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хахахер
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да это гта6,там вау должно быть сразу с графики.А там какое-то полудно показывают
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