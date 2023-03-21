Оно будет заниматься выпуском беспроводных наушников по заказу Apple.

Агентство Reuters сегодня сообщило, что власти штата Карнатака, расположенного на юге Индии, одобрили проект строительства на этой территории предприятия Foxconn, специализирующегося на контрактном производстве беспроводных наушников Apple AirPods. Появление в регионе этого предприятия позволит создать 50 000 рабочих мест.

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Источник изображения: Reuters

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Представители Foxconn данную информацию пока никак не прокомментировали. О намерениях тайваньской компании наладить выпуск AirPods в Индии стало известно на прошлой неделе из неофициальных источников. Перенос части предприятий в Индию из Китая соответствует интересам Foxconn как с точки диверсификации рисков по географическому признаку, так и с учётом усложняющейся геополитической обстановки, которую формирует противостояние США и Китая.