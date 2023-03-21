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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple ограничит скорость зарядки iPhone 15 через порт USB-C при использовании несертифицированного кабеля
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По информации 9to5Mac, который ссылается на прогнозы известного отраслевого аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), внедрив порт USB-C на всех смартфонах линейки iPhone 15, компания Apple ограничит скорость зарядки при использовании кабелей, не прошедших фирменную сертификацию MFi. Формально, любой стандартный кабель USB-C позволит заряжать смартфон, но только сертифицированный кабель позволит максимально ускорить этот процесс.

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Источник изображения: 9to5Mac

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Сейчас младшие модели серии iPhone 14 поддерживают зарядные мощностью до 20 Вт, а старшие — мощностью до 27 Вт, но в новом поколении смартфонов Apple этот потолок может быть повышен — при условии использования «правильного» кабеля. Одновременно будет предусмотрено ограничение по скорости передачи информации через кабель USB-C. Если базовые модели iPhone 15 будут работать в режиме USB 2.0, то старшим будет обеспечена поддержка USB 3.2. К выходу семейства iPhone 15 компания Apple намеревается увеличить поставки зарядных устройств с портом USB-C, рассчитанных на максимальную мощность зарядки 20 Вт. Владельцы старых зарядных устройств наверняка захотят перейти на более мощные, поскольку в комплекте со смартфонами они не поставляются.

#apple #зарядное устройство #usb-c #iphone 15
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