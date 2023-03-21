И это на фоне коррупционного скандала с Tsinghua Unigroup!

Как сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times, китайские власти намереваются выделить группу отечественных компаний полупроводникового сектора, которым доступ к государственному субсидированию будет предоставляться в приоритетном порядке и со сниженными требованиями к результативности проводимых инвестиций.

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Источник изображения: Reuters

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По информации источника, такими привилегиями могут воспользоваться контрактные производители чипов SMIC и Hua Hong Semiconductor, производители оборудования Naura и Advanced Micro-Fabrication Equipment, а также промышленный гигант Huawei Technologies. Общий размер субсидий, направленных на поддержку национальной полупроводниковой отрасли Китая, достигнет $145 млрд. Указанным компаниям также будет предоставляться приоритетный доступ к исследовательским проектам, финансируемым за счёт китайского государства.