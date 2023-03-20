В прошлом году в КНР разразился скандал с банкротством конгломерата Tsinghua Unigroup, который корнями произрастал из альма-матер действующего китайского лидера Си Цзиньпина (Xi Jinping). По информации Bloomberg, бывший председатель правления этой промышленной группы Чжао Вэйгуо (Zhao Weiguo) недавно стал фигурантом антикоррупционного расследования, проводимого компетентными органам КНР. Главная претензия властей страны к данной группе, которая курировала значительную часть инвестиций в национальную полупроводниковую отрасль — отсутствие значимого прогресса по итогам многолетних существенных инвестиций.
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По деятельности так называемого Национального фонда инвестиций в отрасль по разработке интегральных микросхем (Big Fund) заведена серия отдельных дел, и по ним привлекается привлечь к ответственности других чиновников, которые не смогли обеспечить адекватной отдачи от многомиллиардных вливаний государственных средств в отечественную полупроводниковую отрасль. Учитывая личную заинтересованность Си Цзиньпина в определении причин неудач этой инициативы, фигурантам всех этих дел вряд ли приходится рассчитывать на снисхождение.