Издание Business Korea публикует очередную статистику SNE Research, согласно которой китайской компании CATL по итогам прошлого года удалось увеличить свою долю на рынке тяговых аккумуляторов с 33 до 37%. Не менее интересен и тот факт, что в показателях выручки CATL удалось обойти трёх корейских производителей литиевых аккумуляторов вместе взятых с 18-процентным преимуществом. Китайский гигант за прошлый год увеличил выручку на 152%, а чистую прибыль — на 92%.
реклама
В два с лишним раза удалось CATL увеличить собственные расходы на исследования и разработки, до $2,2 млрд. В среднем, каждый из корейских конкурентов тратит на эти нужды до трёх раз меньше. Впрочем, успеху CATL есть простое объяснение — китайская компания специализируется на выпуске более дешёвых аккумуляторов типа LFP, тогда как корейские конкуренты концентрируются на вариантах с высоким содержанием никеля, кобальта и марганца. Такие аккумуляторы дороже в производстве, но обеспечивают более высокую плотность хранения электроэнергии, а в том же верхнем ценовом диапазоне это имеет значение для потенциальных клиентов.