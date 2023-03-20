Прогресс составил четыре процентных пункта за год.

Издание Business Korea публикует очередную статистику SNE Research, согласно которой китайской компании CATL по итогам прошлого года удалось увеличить свою долю на рынке тяговых аккумуляторов с 33 до 37%. Не менее интересен и тот факт, что в показателях выручки CATL удалось обойти трёх корейских производителей литиевых аккумуляторов вместе взятых с 18-процентным преимуществом. Китайский гигант за прошлый год увеличил выручку на 152%, а чистую прибыль — на 92%.

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Источник изображения: DigiTimes

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В два с лишним раза удалось CATL увеличить собственные расходы на исследования и разработки, до $2,2 млрд. В среднем, каждый из корейских конкурентов тратит на эти нужды до трёх раз меньше. Впрочем, успеху CATL есть простое объяснение — китайская компания специализируется на выпуске более дешёвых аккумуляторов типа LFP, тогда как корейские конкуренты концентрируются на вариантах с высоким содержанием никеля, кобальта и марганца. Такие аккумуляторы дороже в производстве, но обеспечивают более высокую плотность хранения электроэнергии, а в том же верхнем ценовом диапазоне это имеет значение для потенциальных клиентов.