Как поясняет Nikkei Asian Review, японские компании TDK и Murata уже выпускают аккумуляторы с твердотельным электролитом, но они применяются только в компактных устройствах типа носимой электроники. Maxell Technologies готова потратить $15 млн на строительство производственной лини возле Киото, чтобы наладить на ней серийный выпуск твердотельных аккумуляторов для промышленных роботов.
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Батареи такого типа более устойчивы к низким температурам и безопасны с точки зрения риска самовозгорания, а самое главное — они обеспечивают в три раза более высокую плотность хранения электроэнергии по сравнению с традиционными литий-ионными. Недостатком нового типа батарей является их более высокая себестоимость — она в четыре с лишним раза выше, чем у традиционных аккумуляторов с жидким электролитом. Переход Maxell к выпуску более крупных батарей с твердотельным электролитом является важным шагом на пути их появления в составе силовых установок электромобилей. Соответствующие планы вынашивают Toyota, Nissan и Panasonic, не говоря уже о большинстве европейских и американских автопроизводителей. Японским компаниям пока принадлежат 80% патентов в сфере разработки аккумуляторов с твердотельным электролитом, поэтому местным производителям важно реализовать это конкурентное преимущество.