По данным американской прессы, комплекс из четырёх зданий общей площадью 47 000 квадратных метров в калифорнийском Сан-Хосе выставлен компанией Intel на продажу. Сколько она рассчитывает выручить, судить сложно, но сторонние источники оценивают эту недвижимость в $193 млн. В условиях сделки значится сохранение за Intel права арендовать данные помещения в последующие год или два.
реклама
Представители Intel на запросы американского издания ответили лишь заявлением о готовности консолидировать занимаемые в Сан-Хосе и Санта-Кларе офисные помещения. Когда AMD несколько лет назад нужны были деньги, она тоже активно распродавала принадлежавшие ей офисы, переехав из исторического здания штаб-квартиры, которое потом снесли, в Санта-Клару на арендованные площади. Как видите, это не помешало AMD добиться финансовой стабильности. Intel сейчас тоже вынуждена экономить и искать дополнительные источники финансирования своих наполеоновских проектов. В условиях, когда многие корпорации сокращают штат сотрудников, появляются избыточные офисные площади, а с переходом на гибридные формы работы актуальность их содержания снижается.