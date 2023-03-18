Это преподносится как трудное решение.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Словенская компания EK Water Blocks располагает производством в Европе, а потому не сможет оставаться в стороне от экономических процессов, происходящих в регионе. Местные потребители не привыкли к высокой инфляции и резкому росту цен, а потому представителям компании пришлось приносить свои извинения клиентам заранее, рассказывая о намерениях поднять цены на некоторые виды продукции с 1 апреля этого года.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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До 31 марта компания будет принимать заказы на свою продукцию по старым ценам, а со следующего месяца ряд товарных позиций прибавит в цене в среднем 8%. Трудности с доставкой материалов и рост цен на них, а также рост зарплат сотрудников, названы в качестве главных факторов, подталкивающих EK Water Blocks к непопулярному решению. Поскольку компания активно использует при производстве своих водоблоков металлы, рост цен на них не мог не увеличить затраты, которая она теперь старается компенсировать ростом цен на готовую продукцию.