Изначально предполагалось, что мобильные процессоры AMD семейства Phoenix, относящиеся к серии Ryzen 7040HS, поступят в продажу в составе ноутбуков до конца марта этого года, но издание Tom’s Hardware Guide смогло получить у представителей AMD информацию о принятом компанией решении сместить сроки на апрель. Это сделано в соответствии с текущей готовностью платформы к выходу на рынок, как размыто пояснили в AMD.
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До этого стало известно, что AMD отказалась от поддержки PCI Express 5.0 этими процессорами, а также снизила предельные значения частот для встроенного графического ядра. Процессоры семейства Ryzen 7040HS обладают уровнем TDP от 35 до 45 Вт, они предназначены для использования в сверхтонких ноутбуках. Данные чипы станут первыми 4-нм решениями AMD в мобильном сегменте. До восьми вычислительных ядер с архитектурой Zen 4 и поддержкой многопоточности будут сочетаться этими процессорами со встроенной графикой RDNA 4 и специальным блоком ускорения искусственного интеллекта на базе архитектуры XDNA, разработанной компанией Xilinx, которая теперь входит в состав AMD.