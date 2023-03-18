Теперь они выйдут не в марте, а в апреле.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Изначально предполагалось, что мобильные процессоры AMD семейства Phoenix, относящиеся к серии Ryzen 7040HS, поступят в продажу в составе ноутбуков до конца марта этого года, но издание Tom’s Hardware Guide смогло получить у представителей AMD информацию о принятом компанией решении сместить сроки на апрель. Это сделано в соответствии с текущей готовностью платформы к выходу на рынок, как размыто пояснили в AMD.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

До этого стало известно, что AMD отказалась от поддержки PCI Express 5.0 этими процессорами, а также снизила предельные значения частот для встроенного графического ядра. Процессоры семейства Ryzen 7040HS обладают уровнем TDP от 35 до 45 Вт, они предназначены для использования в сверхтонких ноутбуках. Данные чипы станут первыми 4-нм решениями AMD в мобильном сегменте. До восьми вычислительных ядер с архитектурой Zen 4 и поддержкой многопоточности будут сочетаться этими процессорами со встроенной графикой RDNA 4 и специальным блоком ускорения искусственного интеллекта на базе архитектуры XDNA, разработанной компанией Xilinx, которая теперь входит в состав AMD.