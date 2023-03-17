Аналитики Morgan Stanley, по уже сложившейся традиции, взяли небольшую паузу после проведения технологической конференции, на которой выступила финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), чтобы сейчас заявить о переоценке перспектив развития этой компании на ближайшую перспективу. По их мнению, основные трудности в игровом и серверном сегменте для NVIDIA уже позади, но решающую роль в росте выручки компании в ближайшие пять лет будут играть системы генеративного искусственного интеллекта.
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По крайней мере, спрос на оборудование, которое требуется для обучения таких систем, в ближайшие пять лет вырастет от трёх до пяти раз, а NVIDIA как раз занимает в этой сфере доминирующее положение, а потому может рассчитывать на получение хорошей выгоды от происходящего на этом рынке. Центральные процессоры, по мнению представителей Morgan Stanley, подобного влияния на рынок оборудования для генеративного ИИ оказывать не будут.