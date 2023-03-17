За ближайшие пять лет, как считают аналитики Morgan Stanley.

Аналитики Morgan Stanley, по уже сложившейся традиции, взяли небольшую паузу после проведения технологической конференции, на которой выступила финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), чтобы сейчас заявить о переоценке перспектив развития этой компании на ближайшую перспективу. По их мнению, основные трудности в игровом и серверном сегменте для NVIDIA уже позади, но решающую роль в росте выручки компании в ближайшие пять лет будут играть системы генеративного искусственного интеллекта.

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Источник изображения: NVIDIA

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По крайней мере, спрос на оборудование, которое требуется для обучения таких систем, в ближайшие пять лет вырастет от трёх до пяти раз, а NVIDIA как раз занимает в этой сфере доминирующее положение, а потому может рассчитывать на получение хорошей выгоды от происходящего на этом рынке. Центральные процессоры, по мнению представителей Morgan Stanley, подобного влияния на рынок оборудования для генеративного ИИ оказывать не будут.