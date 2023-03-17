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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году санкции и прочие факторы сократили объёмы производства чипов в Китае на 17%
Сильнее, чем за весь прошлый год.
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Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные официальных органов китайской статистики, за два первых месяца этого года местная полупроводниковая промышленность сократила объёмы поставок компонентов на 17% до 44,3 млрд штук. Годом ранее сокращение не превышало 1,2%, поэтому нынешний год однозначно следует считать менее удачным для отрасли.

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Источник изображения: Xinhua

По итогам всего прошлого года объёмы производства чипов в Китае сократились на 11,6%, так что два первых месяца текущего года демонстрируют худшую динамику — явно на фоне американских санкций, которые ограничили возможности местных производителей выпускать достаточно современные полупроводниковые компоненты. Впрочем, на подобную динамику января и февраля отчасти влияла как общая слабость экономики, так и новогодние каникулы в КНР, которые выпадают как раз на этот период.

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Импорт чипов в КНР за тот же период сократился на 26,5% до 67,6 млрд штук. По итогам всего года снижение импорта достигло 15,3%. Санкции США, к которым выразили ту или иную степень готовности присоединиться Япония и Нидерланды, должны в дальнейшем усугубить ситуацию с доступностью технологического оборудования в китайской полупроводниковой отрасли.

#аналитика #полупроводники #китай #китайские производители
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