Сильнее, чем за весь прошлый год.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные официальных органов китайской статистики, за два первых месяца этого года местная полупроводниковая промышленность сократила объёмы поставок компонентов на 17% до 44,3 млрд штук. Годом ранее сокращение не превышало 1,2%, поэтому нынешний год однозначно следует считать менее удачным для отрасли.

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Источник изображения: Xinhua

По итогам всего прошлого года объёмы производства чипов в Китае сократились на 11,6%, так что два первых месяца текущего года демонстрируют худшую динамику — явно на фоне американских санкций, которые ограничили возможности местных производителей выпускать достаточно современные полупроводниковые компоненты. Впрочем, на подобную динамику января и февраля отчасти влияла как общая слабость экономики, так и новогодние каникулы в КНР, которые выпадают как раз на этот период.

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Импорт чипов в КНР за тот же период сократился на 26,5% до 67,6 млрд штук. По итогам всего года снижение импорта достигло 15,3%. Санкции США, к которым выразили ту или иную степень готовности присоединиться Япония и Нидерланды, должны в дальнейшем усугубить ситуацию с доступностью технологического оборудования в китайской полупроводниковой отрасли.