Передавать за проезд в буквальном смысле некому.

В структуре китайского интернет-гиганта Baidu развитием сервисов, связанных с пассажирскими перевозками, занимается дочерняя компания Apollo Go. В августе прошлого года она получила разрешение властей на коммерческую эксплуатацию беспилотных такси без страхующего водителя за рулём в двух китайских городах — Ухане и Чунцине, а в декабре подала заявку на проведение тестовой эксплуатации сервиса в Пекине. Как поясняет Reuters, теперь компании удалось получить разрешение властей Пекина на коммерческий запуск этого сервиса в китайской столице.

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Источник изображения: Baidu

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Впрочем, территория оказания соответствующих услуг всё равно будет ограничена несколькими квадратными километрами, поскольку перевозить пассажиров за плату дочерней компании Baidu разрешено только в периметре одного из технопарков китайской столицы. В Чунцине и Ухане по этой схеме работало по пять машин на каждый город, но к концу года Baidu накопила достаточно данных, чтобы определить, что роботизированные такси эксплуатируются столь же интенсивно, как и управляемые человеком. Другими словами, пассажиры не боятся передвигаться в салоне машины, когда за рулём нет водителя.