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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электромобиль Volkswagen за 25 000 евро предложит запас хода до 450 км
Но будет и ещё более доступный вариант за 20 000 евро.
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По данным Reuters, на этой неделе Volkswagen провёл презентацию концептуального электромобиля ID.2all, который призван стать электрическим преемником легендарного Golf, и в своём дизайне экстерьера заимствует характерные черты не только у него, но и у более древнего Beatle. Выпускать новинку на платформе MEB+ немецкий автогигант начнёт на предприятии в Испании с 2025 года, и покупателям машина длиной чуть более четырёх метров будет предложена по цене от 25 000 евро в нынешнем масштабе цен.

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Источник изображения: Reuters

Колёсная база в 2600 мм и возможность складывания спинки переднего пассажирского сидения обеспечат достаточно внутреннего пространства, чтобы перевезти, например, грузы длиной до 2200 мм. Тяговая батарея обеспечит запас хода около 450 км по циклу WLTP, его можно будет восполнить с 10 до 80% где-то за полчаса на скоростных зарядных станциях. Это будет первый переднеприводный электромобиль Volkswagen на платформах семейства MEB, мощность единственного электродвигателя достигнет 223 л.с., до 100 км/ч машина будет разгоняться менее чем за семь секунд, максимальную скорость ограничат значением 160 км/ч.

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Позже Volkswagen рассчитывает представить ещё более компактный электромобиль ID.1, который станет электрическим заменителем хэтчбека Polo, а предлагаться будет по цене менее 20 000 евро. Машина обеспечит запас хода около 405 км, её аналоги будут выпускаться под марками Skoda и Cupra. Напомним, что с 2025 года Volkswagen рассчитывает до 20% всех продаваемых в мире машин перевести на электротягу. Новые недорогие модели станут в этом деле хорошим подспорьем.

#электромобили #volkswagen
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