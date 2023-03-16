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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель TSMC поддержал санкции США против Китая, но призвал Тайвань не обольщаться
Как только передовые предприятия появятся в США, власти страны потеряют интерес к далёкому острову.
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Основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) достиг почтенного возраста (91 год), и теперь без особой опаски публично даёт оценку процессам, происходящим в мире. По его словам, на которые ссылается Bloomberg, в современном мире глобализация в сфере производства чипов уже мертва, равно как и принципы свободной торговли.

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Источник изображения: TSMC

Основатель TSMC, который уже не оказывает влияния на операционную деятельность и стратегию развития этой компании, выразил поддержку американских санкций против полупроводникового сектора Китая, подчеркнув, что КНР примерно на пять или шесть лет отстаёт от Тайваня в уровне развития технологий производства полупроводниковых компонентов. Санкции, по мнению Чана, являются действенным способом сдержать развитие полупроводниковой отрасли Китая.

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При этом он призвал власти Тайваня не строить иллюзий по поводу готовности США поддерживать остров в сфере переноса критически важных производств на территории, не попадающие под непосредственное влияние КНР. Сам остров Тайвань в сферу интересов США входит не так сильно, и заокеанские партнёры просто стремятся перенести ключевые предприятия поближе к себе. США стремятся снизить свою зависимость от Тайваня, и это очевидно.

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