Основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) достиг почтенного возраста (91 год), и теперь без особой опаски публично даёт оценку процессам, происходящим в мире. По его словам, на которые ссылается Bloomberg, в современном мире глобализация в сфере производства чипов уже мертва, равно как и принципы свободной торговли.
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Основатель TSMC, который уже не оказывает влияния на операционную деятельность и стратегию развития этой компании, выразил поддержку американских санкций против полупроводникового сектора Китая, подчеркнув, что КНР примерно на пять или шесть лет отстаёт от Тайваня в уровне развития технологий производства полупроводниковых компонентов. Санкции, по мнению Чана, являются действенным способом сдержать развитие полупроводниковой отрасли Китая.
При этом он призвал власти Тайваня не строить иллюзий по поводу готовности США поддерживать остров в сфере переноса критически важных производств на территории, не попадающие под непосредственное влияние КНР. Сам остров Тайвань в сферу интересов США входит не так сильно, и заокеанские партнёры просто стремятся перенести ключевые предприятия поближе к себе. США стремятся снизить свою зависимость от Тайваня, и это очевидно.