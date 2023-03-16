Агентство Reuters к середине недели глубоко погрузилось в изучение ситуации с расширением присутствия азиатских производителей чипов в США и Европе, и по поводу намерений Samsung построить в Техасе второе предприятие по контрактному производству чипов сообщило, что смета проекта успела за пару лет вырасти с $17 до $25 млрд.
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Главная причина удорожания, которая и съест дополнительные $8 млрд инвестиций — это рост зарплат в строительной отрасли США и рост цен на строительные материалы. Компания уже потратила более половины из первоначальных $17 млрд на реализацию проекта, и вряд ли ограничится даже упоминаемыми $25 млрд, поскольку рассчитывает построить по соседству дополнительные предприятия. Другая цель Samsung — начать выпуск чипов на новом предприятии в Техасе до 2026 года, чтобы получить право вернуть часть расходов на закупку оборудования через налоговые вычеты.