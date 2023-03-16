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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung рискует столкнуться с ростом затрат на строительство предприятия в Техасе в полтора раза
До $25 млрд против прежних $17 млрд.
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Агентство Reuters к середине недели глубоко погрузилось в изучение ситуации с расширением присутствия азиатских производителей чипов в США и Европе, и по поводу намерений Samsung построить в Техасе второе предприятие по контрактному производству чипов сообщило, что смета проекта успела за пару лет вырасти с $17 до $25 млрд.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Главная причина удорожания, которая и съест дополнительные $8 млрд инвестиций — это рост зарплат в строительной отрасли США и рост цен на строительные материалы. Компания уже потратила более половины из первоначальных $17 млрд на реализацию проекта, и вряд ли ограничится даже упоминаемыми $25 млрд, поскольку рассчитывает построить по соседству дополнительные предприятия. Другая цель Samsung — начать выпуск чипов на новом предприятии в Техасе до 2026 года, чтобы получить право вернуть часть расходов на закупку оборудования через налоговые вычеты.

#samsung #полупроводники #сша
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хахахер
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Олег Кулик
10:38
Вы чехнуть в сторону НАТО боитесь , ну разве что с дивана
Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
Alex Jk
10:38
Мочить каклопидоросрань в сортирах! 👊
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Олег Кулик
10:37
Все утилизаторы вами заняты, не подойти
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Олег Кулик
10:36
ПВО России напрягаться не чем
Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
Иван Кузнецов
10:36
Так чехи и во время ВМВ усердно трудились на Германию.
Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
Kasyan
10:35
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хахахер
10:35
чернобыль чей
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хахахер
10:33
а в чём суть проекта
Украинцы массово предзаказывают S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы поддержать отечественного производителя
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