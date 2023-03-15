Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С 2025 года каждая пятая продаваемая Volkswagen машина будет электромобилем
Тогда же появится и бюджетный электромобиль стоимостью 25 000 евро.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На протяжении всей недели представители Volkswagen с различных трибун продолжали делиться планами немецкого автоконцерна по переходу на электротягу, агентство Reuters в этом контексте предпочло выделить несколько заявлений финансового директора автогиганта Арно Антлитца (Arno Antlitz). Как известно, на развитие и трансформацию бизнеса Volkswagen в ближайшие пять лет собирается выделить 180 млрд евро.

реклама

Источник изображения: Volkswagen

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Две трети этого бюджета пойдут на электрификацию автопарка и цифровизацию транспортных средств, а также строительство новых предприятий. До 40% себестоимости электромобилей определяется затратами на производство тяговых батарей, поэтому компания Volkswagen приложит максимум усилий к уменьшению этой составляющей. В 2025 году немецкий автогигант надеется представить недорогой электромобиль стоимостью 25 000 евро в нынешнем масштабе цен. К тому же времени компания надеется довести долю электромобилей в структуре реализации своей продукции до 20%. Как известно, к концу десятилетия этот показатель в масштабах всего мира вырастет до 50%, а на рынке Европы в частности достигнет всех 80%.

#финансы #электромобили #volkswagen
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung собирается потратить $230 млрд на строительство пяти крупных предприятий до 2042 года
Apple изменит периодичность выплат премий и не торопится заполнять вакансии
Чистая прибыль Foxconn в прошлом квартале упала на 10%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение
3
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
7
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
285
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
20
Новейший GPT-4 - последующее поколение ChatGPT, новая эра в генерации контента
11
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
47
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
24
AMD против Intel - о плюсах и минусах игровых процессоров
17
Шантаж разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 - Как утечка материалов повлияет на игру
9
На Украине надеются, что Patriot сможет сбивать Кинжалы
20

Сейчас обсуждают

Appengamer
12:08
Оффтоп какой-то для Оверов. За державу приятно. И американского дрона не жалко - "чугунная болванка" ("люминиевая" вернее)
Пресса США: Российские самолёты окружили дрон MQ-9, по-видимому, начав сливать на него топливо
kitava
12:07
Потребовалась политическая воля уничтожить его. А так было млрды способов. Не исключено, что банкопад стал причиной этой смелости.
Над Чёрным морем произошло столкновение российского истребителя Су-27 и американского БПЛА MQ-9
Kasyan
12:07
Пресса США: Российские самолёты окружили дрон MQ-9, по-видимому, начав сливать на него топливо
хахахер
12:06
237тысяч всу уже потеряло воинов.Армию украина потеряла по другому если.Я новости просто цитирую
Над Чёрным морем произошло столкновение российского истребителя Су-27 и американского БПЛА MQ-9
Александр Пономарев
12:04
выйдет и выйдет, с учетом того, что выйдет на GOG - то на торрентах будет в день релиза
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
Александр Пономарев
12:02
то что шантажирует тупой, было понятно по списку требований - меня в дискорде забанили - разбаньте!!! детский сад
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
Kasyan
12:00
Тебе напомнить какой был бюджет у нацисткой Германии в 1941 году и какой у СССР и чем это всё закончилось для первых?! К слову о 30 раз больше! Представляю как будут гореть задницы, когда в Бригс ещё...
Генерал, находящийся под санкциями США за покупку у России Су-35 и С-400, возглавил Минобороны Китая
DANYNAFIG
12:00
Обоссано :D
Пресса США: Российские самолёты окружили дрон MQ-9, по-видимому, начав сливать на него топливо
Auroson1c
11:59
Обоссали образно говоря
Пресса США: Российские самолёты окружили дрон MQ-9, по-видимому, начав сливать на него топливо
Евгений Васютин
11:57
Цитата от министра Ежегодно из мест лишения свободы освобождается порядка 100 тысяч человек. При этом зачастую эти люди не подготовлены к жизни, как говорится, на свободе, то есть они не могут получит...
Володин: закон "О запрете дискредитации" нужен, чтобы не повторить ошибок прошлого
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем