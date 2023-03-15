На протяжении всей недели представители Volkswagen с различных трибун продолжали делиться планами немецкого автоконцерна по переходу на электротягу, агентство Reuters в этом контексте предпочло выделить несколько заявлений финансового директора автогиганта Арно Антлитца (Arno Antlitz). Как известно, на развитие и трансформацию бизнеса Volkswagen в ближайшие пять лет собирается выделить 180 млрд евро.
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Две трети этого бюджета пойдут на электрификацию автопарка и цифровизацию транспортных средств, а также строительство новых предприятий. До 40% себестоимости электромобилей определяется затратами на производство тяговых батарей, поэтому компания Volkswagen приложит максимум усилий к уменьшению этой составляющей. В 2025 году немецкий автогигант надеется представить недорогой электромобиль стоимостью 25 000 евро в нынешнем масштабе цен. К тому же времени компания надеется довести долю электромобилей в структуре реализации своей продукции до 20%. Как известно, к концу десятилетия этот показатель в масштабах всего мира вырастет до 50%, а на рынке Европы в частности достигнет всех 80%.