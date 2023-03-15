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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайских автопроизводителей власти заставят покупать отечественные чипы
С прицелом на будущую релокацию производств электроники за пределы Китая?
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По информации Nikkei Asian Review, ещё в начале ноября правительство КНР провело совещание в Шанхае с китайскими автопроизводителями, рекомендовав им стремиться к полному переходу на использование только полупроводниковых компонентов отечественного производства. По данным отраслевой ассоциации, в 2021 году китайская автомобильная промышленность лишь на 5% обеспечивалась чипами местного производства.

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Источник изображения: Sampi Marketing

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Подобное стремление властей может быть продиктовано не только заботой о национальном автопроме. Китай является крупнейшим авторынком мира, переход на электротягу и цифровизация транспортных средств многократно повышают спрос на полупроводниковые компоненты. Снижение зависимости от импорта комплектующих в этой сфере обеспечивает определённую безопасность данной отрасли китайской экономики. Кроме того, если у китайских поставщиков чипов появится надёжный потребитель в виде местного автопрома, они активнее начнут вкладываться в импортозамещение собственной продукции. Производители электроники, как мы можем наблюдать, всё чаще задумываются о переносе предприятий из Китая во Вьетнам или Индию, поэтому у китайских производителей чипов должен быть ещё один крупный рынок сбыта, коим и может стать автомобильный сегмент.

#полупроводники #китай #автомобили #импортозамещение
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