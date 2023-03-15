В отличие от американских субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли, которые рассчитаны всего на пять лет, южнокорейские власти свои планы верстают более масштабно, рассчитывая за ближайшие два десятилетия привлечь более $400 млрд инвестиций в развитие приоритетных отраслей экономики, как отмечает Bloomberg. Средства будут изыскиваться по принципу частно-государственного партнёрства, и основной объём финансирования будет исходить от самих заинтересованных компаний.
реклама
Samsung Electronics на правах национального флагмана экономики вложит основную часть запланированных в рамках программы средств — $230 млрд до 2042 года будут потрачены на строительство пяти крупных предприятий по выпуску чипов. Фактически, Южная Корея по итогам реализации этого проекта сможет превратиться в один из крупнейших мировых центров по производству чипов. По соседству с предприятиями Samsung будут располагаться не менее полутора сотен предприятий поставщиков и партнёров.
Власти Южной Кореи надеются попутно способствовать развитию производства тяговых батарей, роботов и электромобилей на территории страны, а также финансировать разработки в области биотехнологий. Samsung тоже будет финансировать строительство профильных исследовательских центров. Помощь государства участникам программы будет сводиться преимущественно к предоставлению налоговых преференций и созданию инженерной инфраструктуры для новых производств.