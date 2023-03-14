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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции AMD и NVIDIA являются одними из самых привлекательных в сегменте для инвестиций
Micron и Intel, напротив, нельзя отнести к фаворитам.
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Аналитики Citi выделили ценные бумаги AMD и NVIDIA, как одни из самых привлекательных для инвестиций в секторе информационных технологий и полупроводниковых компонентов. При этом акции Micron Technology и Intel остаются наименее привлекательными для инвестиций. Рынок памяти находится не в лучшем состоянии, а компания Intel сейчас сосредоточена на масштабных преобразованиях бизнеса, которые требуют колоссальных инвестиций и не гарантируют быстрой отдачи.

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Источник изображения: Getty Images

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В то же время, как отмечают эксперты Citi, руководители некоторых корпораций в полупроводниковом секторе избыточно оптимистичны относительно перспектив роста выручки на направлениях автомобильных, серверных компонентов и решений для промышленной автоматизации. Представители Texas Instruments, NXP Semiconductor и ON Semiconductor более трезво оценивают ситуацию в этих сегментах рынка, рассчитывая на последовательное снижение выручки как минимум в промышленном секторе.

#amd #intel #nvidia #аналитика #финансы #micron #акции
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