Китайская компания BYD уже обошла Tesla на китайском рынке электромобилей, который является крупнейшим в мире, но данное обстоятельство не мешает соперникам сотрудничать. Поскольку BYD является крупным поставщиком тяговых аккумуляторов, Tesla их охотно использует, подтверждая свою «всеядность» в этом вопросе. По информации Reuters, заинтересованные стороны опровергли опубликованные южнокорейскими СМИ слух о прекращении сотрудничества BYD и Tesla.
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Батареями производства BYD оснащалась часть электромобилей Tesla Model 3, собираемых в Китае. В этом году предыдущий контракт на поставку аккумуляторов BYD истёк, и корейские источники утверждали, что Tesla передумала продлевать соглашение. Сперва эти слухи опровергли представители BYD, заявив, что сообщения прессы не соответствуют реальной ситуации. Позже сам Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что взаимоотношения Tesla и BYD остаются положительными.