Компания «Аквариус» объявила о запуске серийного производства КПК Aquarius на базе российской мобильной ОС «Аврора». Создание устройств происходит на производственных площадках самой компании — то есть, она справляется без подрядчиков.
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Производитель утверждает, что его текущие мощности позволят произвести до конца текущего года до 2,5 млн устройств, в том числе КПК Aquarius NS M11 и защищённый КПК Aquarius NS M12. Предполагается, что такими объёмами можно закрыть заказы крупных компаний и организаций, которые сейчас переходят на доверенную корпоративную платформу «Аврора». Прежде всего, речь идёт об объектах критической инфраструктуры, энергетики, экстренных служб и МЧС.
Владимир Степанов, президент ГК «Аквариус»:
«КПК Aquarius NS M11 с российской мобильной ОС Аврора — безопасное устройство для корпоративных нужд. Оно подходит для доверенного документооборота, имеет привычный для пользователя набор приложений и помогает корпоративным сотрудникам получать доступ к данным, необходимым для работы. Также во втором квартале 2023 года будет запущено серийное производство защищённого КПК Aquarius NS M12 с ОС “Аврора”. Таким образом, мы будем иметь уже два устройства в форм-факторе смартфона, которые будут доступны с российской мобильной ОС “Аврора”».
Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа»:
«Старт серийного производства различных вариантов исполнения отечественных мобильных устройств с предустановленной ОС “Аврора” на производственной базе «Аквариус» знаменует собой новый этап на пути удовлетворения растущего спроса российских компаний и органов власти на доверенные отечественные решения и достижение технологического суверенитета России».
Напомним, прямо сейчас на конвейере находится КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона, но в ближайшее время в серийное производство должен быть запущен Aquarius NS M12 — защищённый по стандарту IP68 аппарат, пригодный для использования в полевых условиях.