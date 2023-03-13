По данным DigiTimes Research, китайские производители полупроводниковой продукции не особо испугались санкций со стороны США, и в течение этого года собираются продолжить реализацию намеченных проектов по расширению собственных производственных мощностей.
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На чём основан подобный оптимизм, не уточняется, но ранее китайским производителям чипов удавалось обходить экспортные ограничения США через вторичный рынок технологического оборудования. Во-вторых, планы многих китайских производителей просто связаны с типом оборудования, которое не попадает под санкции западных стран, поэтому корректировать имеющиеся проекты пока нет нужды. Наконец, Япония и Нидерланды пока не в полной мере синхронизовали свои экспортные ограничения с американскими, а потому китайские клиенты сохраняют возможность получать из этих стран необходимое оборудование.