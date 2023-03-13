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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С финансовой точки зрения американский проект TSMC таит для компании существенные риски
Затраты будут высокими, а цены поднять будет не так просто.
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По информации DigiTimes, тайваньская компания TSMC отстаёт от графика строительства предприятий в штате Аризона, поскольку сталкивается с растущими затратами и нехваткой кадров. По замыслу TSMC, уже в следующем году она должна наладить серийный выпуск 5-нм и 4-нм чипов на первом из двух новых предприятий в штате Аризона, а в 2026 году приступить к выпуску на территории США компонентов по 3-нм технологии.

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Источник изображения: SMIC

Руководство TSMC недавно отметило, что все зарубежные предприятия компания строит в интересах различных крупных клиентов — это относится к проектам как в Аризоне, так и в Японии. При этом основатель компании Моррис Чан (Morris Chang) не устаёт повторять, что одно только строительство предприятий в США обойдётся в пять раз дороже, чем на Тайване, а само производство чипов будет минимум на 50% дороже. Компания собирается потратить на два предприятия в Аризоне не менее $40 млрд, а получить субсидии властей США будет не так просто.

Во-первых, если получатель субсидий не сможет выйти на проектные показатели по объёмам производства, то деньги придётся вернуть в бюджет. Во-вторых, получатель субсидий будет делиться прибылью с государством, если она превысит определённый рубеж. В-третьих, получатель субсидий будет вынужден отказаться от инвестиций в некоторых неблагонадёжных в представлении США странах на десять лет, а также придерживаться определённой политики в сфере выкупа акций и выплаты дивидендов. Многие из этих условий TSMC могут запросто не устроить.

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Перенести возросшие затраты на клиентов в США будет не так просто, если не считать заказчиков из оборонного сектора, которые просто руководствуются другими приоритетами. Для нормального функционирования предприятий в Аризоне TSMC нужно будет держать их конвейеры загруженными на 70-80%. Если этого не произойдёт, то прибыль компании окажется слишком низкой по её меркам. TSMC рассчитывает в долгосрочной перспективе удерживать норму прибыли на уровне 53%.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #сша #аризона
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