Специфика сотрудничества американских автогигантов с южнокорейскими поставщиками тяговых батарей для электромобилей такова, что первым периодически приходится отвечать за просчёты вторых. Ярким примером может служить отзывная кампания General Motors, которая коснулась нескольких тысяч электромобилей Chevrolet Bolt. Теперь пришла очередь Ford Motor взаимодействовать с SK On по поводу дефектных батарей популярных в США электрических пикапов F-150 Lightning.
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Как поясняет Electrek, в начале февраля специалисты Ford обнаружили, что часть выпущенных в январе машин может оснащаться дефектными тяговыми батареями, приводящими к произвольному возгоранию пикапа. Единственный случай возгорания был зафиксирован на складе готовой продукции Ford, никто в результате не пострадал, но производство пикапов пришлось остановить до выяснения причин почти на месяц.
При этом поставки уже готовых электромобилей клиентам продолжались, и теперь Ford сообщает, что дефект, предположительно, может присутствовать в 18 экземплярах F-150 Lightning, уже переданных покупателям. Они будут вызваны на бесплатный осмотр в дилерские центры, в случае необходимости устранения опасного дефекта будут проведены соответствующие работы. В ближайший понедельник Ford также возобновит выпуск пикапов F-150 Lightning на своём предприятии в штате Мичиган, которое получает тяговые батареи SK On с предприятия южнокорейского поставщика в Джорджии.