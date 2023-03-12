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Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские разработчики предлагают создавать съедобные дроны для участия в спасательных операциях
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Вопрос величины полезной нагрузки летательных аппаратов некоторыми учёными из Японии, как сообщает издание Nikkei Asian Review, рассматривается в оригинальном подходе. При создании дронов, используемых для доставки воды и продуктов в труднодоступные места в рамках спасательных операций, разработчики предлагают использовать съедобные элементы конструкции.

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Источник изображения: DreamWorks Animation

Например, созданный японскими учёными прототип беспилотника оснащён крыльями из рисовых крекеров, соединённых с помощью желатина. Размах крыльев летательного аппарата достигает 700 мм, при этом их почти целиком можно использовать в пищу, получив 300 калорий. Такой летательный аппарат может при этом переносить до 80 г воды, но со временем грузоподъёмность планируется увеличить, а долю съедобных элементов в конструкции увеличить до 75%. При скорости полёта около 10 м/с крылья смогли уцелеть.

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Детали роботов из съедобных материалов могут применяться и в пищевой промышленности. Например, манипуляторы с пальцами из желатина могут использоваться при обработке пищевой продукции без опасений по поводу того, что металлические частицы попадут в конечный продукт. Управляться такие манипуляторы могут за счёт использования пневматического привода. Специалисты также разрабатывают токопроводящие элементы из желатина — данного свойства можно добиться за счёт добавления соли. Это позволит сделать элементы конструкции более компактными и отказаться от пневматики.

#робототехника #роботы #дроны
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