Впрочем, причитающиеся Тиму Куку (Tim Cook) в этом году $49 млн — это всё равно немало.

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Как сообщает Bloomberg, на прошедшем накануне собрании акционеров Apple голосование велось по четырём предложениям самой компании и пяти предложениям сторонних инвесторов. К числу решений, которые получили поддержку акционеров на голосовании, относится и снижение уровня оплаты труда генерального директора Тима Кука (Tim Cook).

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Источник изображения: Apple

В текущем году он получит в общей сложности $49 млн, тогда как в прошлом заработал $99 млн. Компенсационный пакет главы Apple будет сильнее привязан к результатам финансовой деятельности компании. Базовая гарантированная зарплата Тима Кука на этот год — это $3 млн, ещё $6 млн он получит в денежной форме в качестве премии, а компенсация в форме акций Apple составит $40 млн. Прочие руководители Apple верхнего ранга в среднем получат по $27 млн в текущем году. Отныне голосование о величине компенсационного пакета руководства будет проводиться ежегодно. Кстати, попытки акционеров отправить Тима Кука в отставку поддержки на собрании не нашли. Совет директоров компании был переизбран в полном составе.

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Выступая перед инвесторами, Тим Кук пообещал в будущем увеличить размер дивидендов, оптимизировать цепочку поставок компонентов и осторожно проводить политику в сфере приёма на работу новых сотрудников и увеличения затрат.