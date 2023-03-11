Но в пределах Юго-Восточной Азии.

Агентство Reuters раскрывает другую сторону усиливающегося напряжения во взаимоотношениях Китая и США, о которой до сих пор мало говорилось в прессе. По информации источника, о переносе производства из Китая задумались поставщики компонентов для литографического оборудования компании ASML. Последняя хоть и является крупнейшим поставщиком литографического оборудования, сама все его компоненты выпускать не в состоянии, а потому полагается на помощь подрядчиков, многие из которых располагают предприятиями на территории КНР.

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Источник изображения: Bloomberg

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В эти дни, как поясняет Reuters со ссылкой на организаторов поездки, в деловое путешествие по Вьетнаму, Малайзии и Сингапуру отправляется делегация из представителей более чем десяти компаний, которые снабжают ASML определёнными компонентами для производства литографических сканеров. Подрядчики ASML собираются изучить возможность строительства новых предприятий во Вьетнаме или Малайзии, а некоторые готовы перенести региональную штаб-квартиру из Китая в Сингапур. Причины заинтересованности участников цепочки поставок в подобной миграции в основном носят политический характер. По всей видимости, решимости партнёрам ASML добавили недавние заявления нидерландских чиновников, которые признались, что к лету будут введены новые санкции на поставку литографического оборудования поколения DUV в Китай. Если КНР введёт ответные санкции, то не поздоровится уже самой ASML, ведь многие из её подрядчиков поставляют необходимые ей компоненты из Китая.