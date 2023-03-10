Поддержку более быстрой памяти процессоры с архитектурой Zen 4 получат до конца квартала.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

На технологической конференции Morgan Stanley техническому директору компании Марку Пейпермастеру (Mark Papermaster) пришлось коснуться озабоченности некоторых блогеров фактом поддержки существующими процессорами EPYC четвёртого поколения лишь одного модуля DDR5 на каждый канал.

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Источник изображения: AMD

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Представитель AMD без колебаний заявил, что подавляющему большинству клиентов AMD подобных возможностей достаточно, ведь процессоры Genoa с архитектурой Zen 4 обеспечивают поддержку до 12 каналов памяти, работающей в режиме DDR5-4800. Поддержка более высоких частот памяти будет внедрена уже в этом квартале, а количество клиентов, испытывающих потребность в поддержке двух модулей DIMM на канал не так уж велико, как пояснил Марк Пейпермастер.