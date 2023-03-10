Некоторые типы микросхем вообще перестали масштабироваться.

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Честь представлять интересы AMD на технологической конференции Morgan Stanley выпала техническому директору компании Марку Пейпермастеру (Mark Papermaster), и он в начале своего выступления поделился проблемами, стоящими перед всей полупроводниковой отраслью.

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Источник изображения: AMD

Литографические технологии представитель AMD призвал считать основой функционирования полупроводниковой отрасли. Так называемый закон Мура замедляет своё действие, как напомнил Марк Пейпермастер. Стоимость размещения транзисторов на единице площади кристалла растёт с каждой новой ступенью техпроцесса. Технических преимуществ каждый новый техпроцесс приносит всё меньше. Некоторые типы интегральных микросхем вообще не масштабируются после перехода на новую ступень литографии, как признался технический директор AMD.

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Где-то десять лет назад компания перешла на модульный принцип компоновки своих вычислительных решений, который позволил создавать независимые блоки и сочетать их разным образом в различных изделиях. Энергетические показатели компонентов всё равно улучшаются с переходом на новые техпроцессы, как заметил Пейпермастер, хотя такая миграция и становится дороже с каждым разом. Новые техпроцессы продолжают оставаться важным элементом стратегии AMD, как резюмировал он.