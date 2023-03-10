Честь представлять интересы AMD на технологической конференции Morgan Stanley выпала техническому директору компании Марку Пейпермастеру (Mark Papermaster), и он в начале своего выступления поделился проблемами, стоящими перед всей полупроводниковой отраслью.
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Литографические технологии представитель AMD призвал считать основой функционирования полупроводниковой отрасли. Так называемый закон Мура замедляет своё действие, как напомнил Марк Пейпермастер. Стоимость размещения транзисторов на единице площади кристалла растёт с каждой новой ступенью техпроцесса. Технических преимуществ каждый новый техпроцесс приносит всё меньше. Некоторые типы интегральных микросхем вообще не масштабируются после перехода на новую ступень литографии, как признался технический директор AMD.
Где-то десять лет назад компания перешла на модульный принцип компоновки своих вычислительных решений, который позволил создавать независимые блоки и сочетать их разным образом в различных изделиях. Энергетические показатели компонентов всё равно улучшаются с переходом на новые техпроцессы, как заметил Пейпермастер, хотя такая миграция и становится дороже с каждым разом. Новые техпроцессы продолжают оставаться важным элементом стратегии AMD, как резюмировал он.