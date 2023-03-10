И Япония, и Нидерланды не считают новые санкции направленными против Китая.

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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По данным Bloomberg, японский министр торговли Ясутоси Нисимура (Yasutoshi Nishimura) на вчерашней пресс-конференции не был готов подробно комментировать предпринятые Нидерландами шаги по ограничению экспорта литографического оборудования. Он лишь подчеркнул, что действия властей Нидерландов не направлены против какой-то конкретной страны. Японское правительство, по словам министра, рассмотрит возможность принятия соответствующих мер, но когда это будет сделано, не уточнил.

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Источник изображения: ASML

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Министр торговли Нидерландов Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) также пытается убедить международную общественность, что готовящиеся к принятию экспортные ограничения конкретно против Китая не направлены, они носят нейтральный характер. Передовое оборудование, которое поставлялось бы во все прочие страны, всё равно должно проходить процедуру экспортного контроля, как добавила министр.